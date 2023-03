Gaia Sandri conquista l'argento al Campionato d'Europa

La perugina Gaia Sandri, Under 21, mette in mostra ottime qualità tecniche e sale sul podio del Campionato d'Europa di Ju-Jitsu, in Francia a cui hanno partecipato 886 atleti in gara nelle varie categorie, in rappresentanza di 27 Nazioni. La portacolori dell' Invictus Perugia raccoglie i suggerimenti del preparatore Paolo Palma conquista la mediaglia d'argento. Supera l'avversaria romena per 12 a 10 e vince anche contro l'atleta greca (con il punteggio di 17 a 9); ma la corsa per l'oro si ferma contro nella finale per full-ippon. Per Gaia Sandri, prossimo appuntamento il Campionato italiano a Maggio.

Il servizio di Antonello Brughini, montaggio di Gabriele Liberati.