Gubbio subacquea

Maschere e bombole, giubbotti e macchine fotografiche: oggetti rari e da collezione, adesso fruibili da tutti nella sede eugubina dell'Associazione Crazy Sub, fondata nel 1995. In 12 anni di attività subacquea, Maurizio Baldinucci ha raccolto tantissimi pezzi in Italia, ma anche in giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, in Francia, Inghilterra e Germania. Attrezzature storiche adesso raccolte in un vero museo, nei locali della Piscina Comunale. Esposizione permanente che sta richiamando l'attenzione degli appassionati. Oggetti, attrezzature e conoscenze del mondo subacqueo: e così dopo i corsi, le gite e le immersioni, Gubbio apre a un'esperienza unica, quella del museo.

Servizio di Antonello Brughini, montaggio di Giorgio Belli. Con le interviste a Maurizio Baldinucci, e Stefano Tasso, fondatori del Crazy Sub di Gubbio.