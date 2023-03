Un quartiere senza banca

I residenti del quartiere Polymer a Terni sono scesi in strada per protestare contro la chiusura della filiale di via Narni di Intesa Sanpaolo, l'unica banca della zona. Disagi soprattutto per anziani e disabili. Hanno già scritto a sindaco e prefetto. Tutti uniti contro l'impoverimento del territorio. Intesa Sanpaolo, dal canto suo, tiene a sottolineare che si sta impegnando in queste ore per limitare i disagi, con banca telefonica, punti prelievi e punti money.

il servizio di Antonello Brughini