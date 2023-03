Sono 2.130 gli iscritti alla 21esima edizione della Strasimeno, 350 società partecipanti. Davvero in tantissimi per l'ultramaratona e le camminate per tutti. Arrivano da molte regioni d'Italia e anche da altri 27 paesi, tra cui Emirati Arabi, Canada e Filippine. Quando lo sport si coniuga con il turismo. La manifestazione segna anche la ripartenza del turismo.

Il servizio di Antonello Brughini.