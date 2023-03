Parte dal Morlacchi la tournèe dei FASK

E' partito da casa, dal Morlacchi il primo tour teatrale della band perugina Fast Animals e Slow kids. Sul palco il quartetto, Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre), ha rispolverato i successi che hanno segnato gli ultimi anni del loro percorso musicale, dando però una nuova veste ai brani. Romizi, poi Mingoli. Un concerto in quattro atti per piccola orchestra, questo il nome del tour. Un sogno nel cassetto diventato realtà anche grazie agli arrangiamenti del direttore Carmelo Patti che ha diretto i sei elementi dell'orchestra da camera. Già sold out la data di stasera a Milano e quella del 29 aprile a Bologna. Tutto esaurito anche ieri sera al Morlacchi in attesa del ritorno il 3 maggio.

Servizio di Alessandro Buscemi con il montaggio di Lorenzo Papi.