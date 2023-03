Mencaroni confermato presidente di Confcommercio Umbria

Presente, insieme alle autorità locali, anche il presidente nazionale Carlo Sangalli, che cita Santa Rita da Cascia (patrona delle cause impossibili) come esempio morale a cui ispirarsi per perseguire un nuovo miracolo economico italiano e si sofferma sulla stretta attualità. Prima di lasciare spazio all'assemblea elettiva, chiamata a scegliere la guida della Confcommercio regionale per i prossimi cinque anni, il presidente uscente Giorgio Mencaroni ha presentato alla platea tre percorsi per facilitare lo sviluppo dell'economia umbra: rigenerazione urbana (con Perugia coinvolta in un progetto nazionale pensato proprio da Confcommercio), attrattività dei borghi e creazione di aree omogenee a impatto zero (come potrebbe essere il territorio del Trasimeno). Nel servizio le interviste a Carlo sangalli, presidente di Confcommercio, e a Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria.

di Alessandro Catanzaro, montaggio di Fabrizio Castellani