Cantieri fino al 2025

Come chiunque può notare viaggiando in giro per l'Umbria, ormai da qualche anno i cantieri sono in costante aumento. Fra i tratti più interessati dai lavori, c'è il raccordo Terni-Orte. Inutile negare che questi interventi creano numerosi disagi agli automobilisti. Purtroppo, in corrispondenza dei restringimenti si verificano anche diversi incidenti, alcuni dei quali mortali. L'ultimo pochissimi giorni fa, lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle. L'invito di Anas è di portare pazienza e moltiplicare l'attenzione alla guida.

Il servizio è di Alessandro Catanzaro, che ha intervistato Andrea Primicerio, dirigente Anas Umbria. Montaggio di Simone Pelliccia.