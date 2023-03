Un fossile simbolo dell'Umbria

L' Umbria arriva sicuramente preparata alla prima iniziativa dedicata ai fossili regionali. Nata dalla sinergia tra il Consiglio della Società paleontologica italiana e il gruppo dei giovani "Palaeontologist in Progress", questa sorta di concorso online si propone di favorire la divulgazione e la conoscenza delle ricchezze del patrimonio nazionale attraverso la selezione di un fossile simbolo per ogni regione italiana. Per quanto riguarda l'Umbria, ne sono stati selezionati cinque. E' possibile votare fino al 30 aprile sul sito paleoitalia.it (dove si possono scegliere anche i candidati delle altre regioni) oppure su Facebook o Instagram, attraverso l'hashtag #scegliilfossile. I vincitori verranno annunciati nel corso del prossimo congresso della Spi, che si svolgerà nel mese di giugno.

di Alessandro Catanzaro