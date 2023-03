In aumento le aggressioni ai sanitari

"Abbi cura di chi ti cura" è il titolo dell'incontro organizzato dal Centro unico regionale di formazione in sanità in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari che ricorre tra pochi giorni, il 12 marzo. L'obiettivo è sensibilizzare gli operatori stessi e i cittadini sul valore del "bene" salute e su come questo sia minacciato da episodi, in alcuni casi spiacevoli, in altri decisamente gravi, che si verificano con sempre più frequenza in luoghi come ospedali, case di cura e strutture di assistenza sociale. I dati potrebbero comunque essere sottostimati perché non tutti denunciano, soprattutto se il fatto si limita alla violenza verbale. Significativo anche che in circa 3 casi su 4 la vittima è una donna. Proprio con lo scopo di aumentare la sicurezza del personale sanitario e degli utenti, le forze dell'ordine stanno rafforzando in tutta Italia la propria presenza presso gli ospedali, a seguito di specifiche indicazioni arrivate dal Ministero. Misure simili sono state adottate anche dalla Questura di Terni e dai Carabinieri dell'Umbria. Nel servizio le interviste a Massimo D'Angelo, dirigente regionale Sanità e Welfare, Luca Coletto, assessore alla Salute, e Alessandro Drago, dirigente della questura di Perugia.

di Alessandro Catanzaro, montaggio di Federico Fortunelli