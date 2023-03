Alla scoperta del borgo di San Martino con il Fai

Questo fine settimana si rinnova l'appuntamento con le "Giornate Fai di Primavera", evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano giunto alla 31esima edizione e patrocinato anche dalla Rai.

Come sempre, la manifestazione offre l'opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Numerose le proposte anche in Umbria; tra queste, c'è la visita dell'incantevole borgo montano di San Martino nel comune di Sellano, ricostruito dopo i vari terremoti e tornato a vivere grazie a pochi nuclei familiari che, con grande amore, curano il piccolo paese. Fra le maggiori attrazioni, la chiesetta romanica della Madonna della Neve, risalente al XIII secolo.

Immancabile anche una parentesi culinaria, con i prodotti tipici della tradizione.

Il servizio di Alessandro Catanzaro