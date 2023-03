Presentazione in grande stile, presso la Figc, per "La storia di mister promozioni", volume dedicato alla traiettoria umana e professionale del tecnico del Perugia Fabrizio Castori, recordman - tra le altre cose - di presenze in Serie B per quanto riguarda gli allenatori in attività. In platea diversi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, perugino e non solo. Il libro, scritto a quattro mani da Massimo Boccucci (penna storica dello sport umbro) e Simone Paolo Ricci (autore di saggi e genero del mister) nasce dall'amicizia tra due persone che si conoscono e stimano da quasi trent'anni, a partire da un Tolentino-Marsala del lontano 1995. Tanti gli aneddoti curiosi raccontati nel libro, che mettono alla luce anche aspetti meno conosciuti della personalità di Castori. Come quanto accaduto dopo la maxi squalifica che l'allenatore marchigiano si beccò (era il 2004) per aver partecipato a una rissa in campo durante la finale dei playoff di C tra Lumezzane e Cesena.

Le promozioni, dieci in tutto (la più recente un paio di stagioni fa, quando riportò in A la Salernitana, tanto per cambiare in modo totalmente inaspettato) sono solo una piccola parte delle imprese sportive di un uomo capace di lasciare un'impronta inconfondibile, sia in campo che fuori. Tanto che a un certo punto venne coniato il termine "castorizzazione".

Nel servizio di Alessandro Catanzaro le interviste a Fabrizio Castori e al giornalista Massimo Boccucci e allo scrittore Simone Paolo Ricci. Montaggio Francesco Battistelli.

Sempre coi piedi ben piantati a terra, mister Castori è consapevole del fatto che anche in questa stagione c'è un traguardo importantissimo da raggiungere. Una salvezza che, per come si erano messe a un certo punto le cose in casa biancorossa, può valere quanto una promozione.