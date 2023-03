Operazione chirurgica al paziente sbagliato

Una storia di malasanità che ha dell'incredibile arriva da Terni, proprio come quella di Anna Leonori. Anche in questo caso c'entra una diagnosi errata di tumore e un'operazione invalidante risultata poi assolutamente non necessaria. I fatti in questione risalgono al 2015: un uomo di nome Marcello, oggi 62enne, subisce l'asportazione della prostata per via di un carcinoma, con le inevitabili conseguenze negative. Peccato che la neoplasia non c'era. O meglio, era un altro soggetto ad esserne affetto. Il personale dell'azienda ospedaliera ternana aveva fatto confusione, scambiando i due vetrini. L'aspetto forse più grave dell'intera vicenda, è che Marcello è stato rintracciato e avvisato, qualche anno dopo, solo dal vero malato e non dall'ospedale. Marcello ha allora iniziato una lunga battaglia giudiziaria. Le sentenze (quella civile del Tribunale di Terni e quella penale della Corte d'Appello di Perugia) gli hanno dato ragione e hanno condannato il medico che scambiò i vetrini e l'azienda ospedaliera, imponendo una cifra che si avvicina ai 500mila euro - tra provvisionali e risarcimenti - in favore del diretto interessato e della sua compagna. Soldi che al momento non sono ancora arrivati, tra ricorsi e sospensive varie. Di sicuro, la vita dell'involontario protagonista di questa vicenda è cambiata per sempre in peggio.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Renzo Matteucci, l'intervista all'avvocato Luca Conti