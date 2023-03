"Usl Umbria 2 allo sbando"

Duro attacco dei sindacati alla Usl Umbria 2. "La gestione della sanità era critica già prima della pandemia. Adesso, a più di tre anni di distanza, siamo di fronte a un reale disastro". Lo affermano in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil, per il tramite dei rispettivi segretari aziendali Pincanelli, Cancellieri e Peciarolo. Il documento parla di "cose mai viste", come un pianta organica piena di buchi e pazienti ricoverati nei corridoi. Oltretutto, proseguono le organizzazioni sindacali, "sebbene siano stati approvati da tempo sia il piano regionale sanitario, sia il contratto collettivo nazionale, la direzione aziendale non ci ha ancora fatto visionare il nuovo modello organizzativo richiesto e atteso da anni, testimoniando l'atteggiamento arrogante e la mancanza di rispetto che connota le relazioni sindacali della Usl Umbria 2". Attacchi giudicati però gratuiti e strumentali dalla stessa Usl, che replica a stretto giro: "Il piano regionale non è ancora legge, mentre il contratto collettivo è stato sottoscritto a livello nazionale lo scorso 2 novembre. Da allora, sono stati tempestivamente pagati gli arretrati e sono state effettuati ben sette incontri per la discussione delle relative tematiche, in assenza di proposte da parte sindacale". Negli ultimi cinque anni - ricorda inoltre l'Azienda - è stata notevolmente incrementata la dotazione organica del personale, con 70 Oss e 180 infermieri in più. Senza considerare il maxi concorso, sempre per infermieri, espletato in piena pandemia. Valutazioni differenti anche per quel che riguarda il terzo polo ospedaliero regionale: progetto fantomatico per i sindacati, testimonianza di lungimiranza e strategia politico-sanitaria per la Usl Umbria 2.