Inaugurate le "Corti perugine"

Solenne promessa, da parte dell'amministrazione comunale, di chiudere in tempi ragionevoli il cantiere dell'ex tabacchificio, ribattezzato "Corti Perugine". Operazione che inizierà entro due mesi, durerà massimo un anno e mezzo e costerà tra i 15 e i 18 milioni di euro, facendo salire il costo dell'operazione a 40 milioni totali, di cui sei messi a disposizione dalla Fondazione Perugia. Tra i lavori da fare ex novo, la realizzazione della fognatura lungo via Cortonese. In programma anche il trasferimento alle Corti di una parte dei servizi della Asl che si trovano a Madonna Alta: l'Aft (l'aggregazione funzionale territoriale dei medici di famiglia), un punto infermieristico e alcuni ambulatori. Da completare ci sono poi 130 appartamenti: i quaranta della Torre 5 che sono quasi finiti e novanta dell'ultimo steccone, quello rivolto verso via Cortonese. Per quanto riguarda questi ultimi, sono state riviste la configurazione e la metratura: una metà sarà affittata a canone concordato, per l'altra ci sarà anche la possibilità del riscatto. Per gli appartamenti della Torre 5, invece, vendita libera. Nel servizio l'intervista a Margherita Scoccia, assessore all'Urbanistica del Comune di Perugia.

di Alessandro Catanzaro, montaggio di Walter Pasqualini