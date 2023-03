Il fiume che scompare

Il problema è che per almeno 3-4 volte all'anno il tratto del fiume Menotre, per circa 600 metri, rimane a secco per diverse ore. Se il fatto di per sé sembra poco rilevante va detto che bastano poche ore di siccità per compromettere un delicatissimo equilibrio floro-faunistico, in un fiume dalle acque limpide, che è zona di protezione e riproduzione di pesci e crostacei e che percorre 35 chilometri prima di gettarsi nel Topino. Quindi l'acqua del Menotre che viene utilizzata per produrre energia elettrica dalla società Seprim, che ha una concessione trentennale della Regione Umbria, qualche volta scompare dal fiume nel tratto che passa per il paese. Le ragioni non sono chiare: è possibile che siano necessità di maggiore attingimento dovuto alla minore portata del fiume o magari di manutenzione dei macchinari del sistema idroelettrico. Ma sempre in base alla stessa convenzione vi è l'obbligo di mantenere nel tratto di fiume all'interno degli sbarramenti, come minimo, almeno 135 litri di acqua al secondo, tenendo conto che il corso d'acqua porta, anche d'estate qualcosa come 900-1000 litri al secondo. Una soluzione che, secondo il comitato Serrone, consentirebbe di far coesistere la produzione di energia idroelettrica pulita e la salvaguardia di tutto il corso del Menotre. Infine un appello alle istituzioni, in vista del rinnovo della concessione che vi sarà fra 2 anni. Nel servizio l'intervista a Massimo Capodimonti, Comitato Pro-Serrone.

di Carlo Cianetti, montaggio di Simone Pelliccia