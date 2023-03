Una rete regionale contro il gioco d'azzardo

Il dato nazionale riferito al 2021 è impressionante: gli italiani hanno speso 111 miliardi di euro per il gioco d'azzardo. Oltre il 60% delle scommesse sono avvenute on line, il resto attraverso la rete fisica.

In Umbria si conosce soltanto il dato riferito ai luoghi di scommessa fisici: sempre nel 21 sono state spesi 629 milioni. Tuttavia si constata qualche elemento di ottimismo. Il progetto regionale realizzato attraverso le 12 zone sociali mette in campo misure di prevenzione, di cura e di riabilitazione attraverso tutte le reti. scuole, terzo settore, forze dell'ordine, enti religiosi e si basa sulla stretta collaborazione fra sanità istituzioni locali e sociali

Nel servizio di Carlo Cianetti, con il montaggio di Gabriele Liberati, le voci di Angela Bravi - Direzione regionale Salute e welfare, di Manuel Petruccioli - Presidente Federsanità e di Luigina Renzi - Assessora Comune di Spoleto.