A Spoleto un centro per la digitalizzazione dei Beni culturali

Firmato oggi a Spoleto l'accordo fra Comune e Università di Perugia per la realizzazione di un centro di ricerca per la digitalizzazione dei beni culturali e ambientali.

Con questo progetto Spoleto diventa una sorta di crocevia dell'area di mezzo dell'Italia, formata da Umbria, Marche e Abruzzo, perché alla vita del nascente centro di ricerca, che sarà coordinato dall'Università di Perugia, parteciperanno atenei di tutte e tre le regioni. La sede sarà un'area rigenerata di particolare prestigio: l'ex Convento della Stella, poi diventato caserma Minervio, che poneva le basi su un sito di epoca romana. Il centro di ricerca per la digitalizzazione delle opere d'arte e del paesaggio è un'esperienza che non ha pari nel mondo. La sede è peraltro in pieno cratere del sisma del 2016 e prossima ai principali centri di raccolta di beni artistici mobili (oltre 30 mila repertati) che sono Camerino, l'Aquila, Rieti e il sito di Santo Chiodo. La Regione sta lavorando da 2 anni al progetto ed è riuscita ad ottenere anche sostanziosi finanziamenti.



Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Simone Pelliccia, le voci di Maurizio Oliviero, Rettore Università di Perugia, Andrea Sisti, sindaco di Spoleto, Guido Castelli, commissario alla ricostruzione post sisma 2016, e Donatella Tesei, presidente Regione Umbria