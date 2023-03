A Città di Castello apre uno sportello immigrazione

Sono circa 4.000 gli stranieri che vivono nel comune di Città di Castello. Per garantire loro assistenza e supporto, la cooperativa La Rondine ha aperto uno sportello, finanziato in gran parte con fondi ministeriali. Gli operatori aiuteranno migranti e cittadini extracomunitari a districarsi tra gli ostacoli della burocrazia, per la richiesta di servizi e la gestione di pratiche amministrative.

Nel servizio di Carlo Cianetti, le interviste a Luciano Veschi, presidente della cooperativa “La Rondine” e a Benedetta Calagreti, assessora alle Politiche sociali di Città di Castello