Stop al caporalato

Lo sfruttamento dei lavoratori avviene in tanti modi: le prime vittime sono i migranti, perché spesso clandestini e non hanno alcun tipo di tutela, ma forme di caporalato riguardano anche le donne, che vengono discriminate soprattutto quando rimangono incinta, altre sono quelle in cui il lavoro è pagato pochi euro all'ora. Molto possono fare i consumatori.

Servizio di Carlo Cianetti, montaggio di Renzo Matteucci.