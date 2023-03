La battaglia contro il papilloma virus

Lo screening come arma principale per combattere un tumore, quello al collo dell'utero, che sappiamo ormai essere causato dal papilloma virus. Un virus che si trasmette per via sessuale e che può essere individuato attraverso dei semplici test a cui in Umbria aderisce ormai circa il 70% delle donne. Una dato che la regione vuole incrementare ulteriormente. Dal 2007 in Umbria è possibile anche la vaccinazione per le ragazze dagli 11/ 12 anni. Vaccinazione gratuita che garantisce un'elevata protezione e alla quale l'adesione in umbria fino alla pandemia era sopra l'80%. Contro la diffusione del papilloma virus e del tumore al collo dell'utero ha fatto molti passi avanti anche la ricerca. Nel servizio l'intervista a Sandro Gerli, direttore della clinica ostetrica e ginecologica del Santa Maria della Misericordia di Perugia.

di Erika Baglivo, montaggio di Francesco Battistelli