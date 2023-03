Crisi nera del Gubbio: perde 1 a 0 in casa contro Olbia

E' un crollo verticale quello del Gubbio, che incassa la settima sconfitta nelle ultime 11 partite. Stavolta ad espugnare il Barbetti, dove la squadra di Braglia non vince dallo scorso 17 dicembre, è il traballante Olbia grazie alla cosiddetta legge dell'ex. A decidere il match è infatti una rete di Ragatzu, rossoblù nella stagione 2011-12. Sconfitta pesante ma nel complesso meritata, eccezion fatta per l'avvio che illude il pubblico del Barbetti. Spina al quinto impegna a terra Sposito. Al 22esimo ghiotta palla gol per Bulevardi, che svetta sul secondo palo ma non inquadra lo specchio. L'Olbia si limita a contenere e al primo timido tentativo (12esimo della ripresa) trova l'episodio chiave. Arena in ritardo su Brignani, da stabilire se ci sia o meno il contatto tra i due, fatto sta che il direttore di gara assegna un calcio di rigore all'Olbia che l'ex Ragatzu trasforma in modo impeccabile. Un vantaggio che i rossoblù, nonostante ci sia più di mezz'ora, non riescono minimamente a scalfire. Fuori misura i tentativi di Bontà (di testa su cross di Arena) e Bulevardi (sventola dalla distanza), mentre l'Olbia nei minuti finali col solito Ragatzu si riaffaccia dalle parti di Di Gennaro: conclusione alta. Finisce con la festa ospite, ma soprattutto con i fischi inevitabili del Barbetti. Per tutti, giocatori e staff tecnico. La parola passa ora alla società.

Il servizio di Luca Pisinicca, con il montaggio di Carlo Bartolucci