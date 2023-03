I mestieri del cinema

Chi sta dietro le quinte, si è finalmente guadagnato la ribalta. Sono gli sceneggiatori, gli scenografi, i musicisti, i truccatori i lavoratori del cinema che al cinema danno tutto e sono in assoluto parte integrante di questo successo. la 12esima edizione del Festival del cinema città di Spello e dei borghi umbri ha premiato i suoi vincitori. Il regista Mario Martone, premiato, come altri protagonisti, si è collegato da remoto e ha ringraziato Spello e il suo festival per l'interesse che riconoscono da sempre ai mestieri del cinema. tra i premiati il maestro Roberto Pischiutta in arte Pivio. Migliore sceneggiatura a Pippo Mezzapesa, Antonella Gaeta e Davide Serino per '''Ti mangio il cuore''; migliore colonna sonora Stefano Bollani per “iI pataffio”, film che ha ricevuto diversi riconoscimenti , quello per i costumi e le acconciature. Tra i premi speciali anche l'attore Alessandro Sperduti, protagonista di “Dante” di Pupi Avati.

Servizio di Antonella Marietti, con l'intervista a Roberto Pischiutta.