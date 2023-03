L'Umbria bella e spirituale, l'Umbria dell'acciaio e delle piccole e medie imprese artigiane, l'Umbria da contemplare e quella che freme sotto nuovi stimoli creativi. E' una regione che si contraddice ogni istante e che ogni istante cambia volto. E' l'Umbria sonnolente e febbrile che scovò nel sui viaggio in Italia lo scrittore Guido Piovene. E questa condizione - a Trevi negli spazi di Palazzo Lucarini - è un punto di partenza per un esperimento mai tentato prima. Gli stati generali dell'arte contemporanea, che in parole semplici vuol dire mettere intorno a un tavolo, anzi più tavoli, tutti i soggetti dell'arte regionale. Chi la fa, chi la vende, chi la ospita e chi la insegna.

Un segnale forte quello che esce da Trevi: l'arte esiste ed è in ottima salute. Di più è uno dei tanti volti con cui la regione può mostrarsi all'Italia e al mondo. Il cuore verde del belpaese non basta come definizione. Ci sono anche tutti gli altri colori.

Nel servizio di Antonella Marietti il direttore Palazzo Lucarini-Trevi Maurizio Coccia. Montaggio di Simone Pelliccia