Morte Alexander, parla la madre

"Alex stava giocando con un trenino, ha mangiato una mela e bevuto una coca cola. Dopo si è addormentato. Poi non ricordo niente". E' uno dei passaggi della testimonianza confusa fornita davanti alla Corte d'Assise di Perugia da Katalina Bradacs, la donna accusata dell'omicidio del figlioletto avvenuto a Po' Bandino nell'ottobre 2021. Ascoltata dai giudici nel corso dell'udienza del processo che la vede imputata per omicidio volontario aggravato, la madre del bimbo di due anni ucciso a coltellate ha ripercorso i momenti precedenti e successivi all'omicidio. Nel mezzo, una specie di blackout. Di quei minuti Bradacs ricorderebbe soltanto di aver visto passare "un uomo bianco" che parlava ungherese, la sua lingua, poi "un uomo nero", prima di vedere il piccolo Alex pieno di sangue. Allora avrebbe chiamato il 112, senza riuscire però a farsi capire in italiano, e avrebbe portato il bimbo, in braccio, al supermercato Lidl. Nel corso dell'udienza è stata sentita anche la psichiatra del carcere di Capanne, dove la donna si trova reclusa, la prima ad averla visitata al suo arrivo. La mattina dopo il delitto la Bradacs appariva sconvolta e trasandata e avrebbe raccontato alla dottoressa che Alex in Ungheria aveva subito abusi. La difesa intanto ha chiesto una nuova perizia psichiatrica relativa alla capacità di intendere e di volere della donna al momento dell'omicidio.

Servizio di Elisa Marioni, montaggio di Francesco Saito