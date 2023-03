Un'area a prevalente microsismicità

Per l'esperto di terremoti e docente dell'Università di Perugia, ospite nell'edizione della Tgr delle 14 di venerdì, la faglia altotiberina che si è attivata con i terremoti delle ultime ore, non è la stessa che ha causato i sismi del 2016-2016 nel centro Italia. Si tratta di una o più faglie, spiega, prevalentemente a microsismicità, e i terremoti di queste magnitudo sono comuni. La storia sismica della zona fa pensare che possano non verificarsi terremoti di magnitudo maggiore ma, come sempre, l'evoluzione del fenomeno non si può prevedere con certezza.