I castori dell'Altotevere

Lungo le sponde del fiume Tevere, al confine tra Umbria e Toscana. I tronchi rosicchiati sono segnali che gli esperti ritengono ormai inequivocabili: qui è tornato a vivere il castoro, tra Sansepolcro e Promano. I ricercatori stimano che vivano ormai una cinquantina di esemplari. Il sospetto, nato dai segni dei grandi affilati incisivi sul legno, è stato confermato dalle fototrappole. Si stima che il ritorno castori sia da datarsi intorno 2018-2019, anche se noi abbiamo iniziato a rilevarli nel 2021. Questi roditori semi-acquatici, grandi come cani, escono dalle tane soprattutto di notte, rosicchiano i tronchi, poi li portano con sé in acqua. Qui non si vedevano da 500 anni a causa del eccessivo sfruttamento da parte dell'uomo. La specie ha ricominciato a entrare timidamente in Italia dall'Austria. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha studiato a lungo il fenomeno. L'opzione più probabile è una reintroduzione illegale fatta al di fuori delle procedure tecniche fatta dall'uomo. Il gruppo di scienziati Rivers with Beavers, con Crea e Cnr, monitora la presenza del roditore tra Umbria e Toscana, e gli effetti che determina sull'ambiente. Per questi ricercatori, l'impatto sull'ecosistema fluviale sarebbe positivo. Un progetto del Centro nazionale per la biodiversità sta analizzando gli insetti che possono svilupparsi nel legno morto, come i coleotteri. L'Ispra però pone l'accento sugli effetti negativi dovuti alla mancata pianificazione dell'introduzione del castoro, che potrebbe modificare i corsi d'acqua, consumare salici e pioppi e, nei casi gravi, causare allagamenti. Ora la palla è in mano alle regioni. Secondo un sondaggio di Rivers with Beavers condotto su un migliaio di abitanti della zona, oltre il 90% di loro sarebbe contrario alla loro rimozione.

Nel servizio di Elisa Marioni, montaggio di Simone Pelliccia, le interviste ad Emiliano Mori, ricercatore CNR IRET, Andrea Monaco, Zoologo Ispra, Giovanni Trentanovi, ricercatore CNR IRET e Alice Lenzi, Centro Ricerche Difesa e Certificazione Firenze.