Il centro di vita associativa intitolato a Sabrina

Il nome di Sabrina Caselli, ex vice sindaca e assessore alle politiche sociali di Corciano morta di Covid nel 2020, campeggia all'ingresso del nuovo centro civico appena inaugurato al Girasole. Luogo di condivisione e di aggregazione: ciò a cui teneva di più l'educatrice scomparsa a soli 63 anni, 23 dei quali spesi al servizio della comunità. Costruito nel 2003 con l'obiettivo di farne un teatro, questo grande spazio era rimasto incompiuto per quasi vent'anni. Poi la scelta di trasformarlo in una casa delle associazioni, con un finanziamento di oltre mezzo milione di euro, fondi per la maggior parte regionali. Dopo le elezioni uscirà il bando per pubblico per darlo in gestione. I primi fruitori saranno i ragazzi delle scuole, intervenute all'inaugurazione. Presenti anche il marito e i figli di Sabrina Caselli, commossi, in un momento di riflessione per le tante vittime di una pandemia finita, che ha lasciato segni profondi

Il servizio di Elisa Marioni, per il montaggio di Paolo Canestri, con l'intervista al sindaco di Corciano Cristian Betti