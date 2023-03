Quattro mesi per salvarsi dal dissesto

Un emendamento al decreto milleproroghe, convertito in legge, fa tirare un sospiro di sollievo al piccolo comune di Valtopina, a rischio default dallo scorso luglio. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, è stata inserita la proroga al 30 giugno della scadenza per presentare il piano di rientro o per dichiarare il dissesto. Norma che vale per gli enti locali che hanno rinnovato gli organi elettivi nel 2022. A Valtopina il termine era scaduto lo scorso 26 ottobre. Lo spettro del defalut si è avvicinato poco dopo l'insediamento della nuova giunta, lo scorso giugno, con la sentenza che costringe il piccolo comune a pagare quasi un milione di euro di risarcimento ad alcune società, per la vicenda relativa alla ricostruzione post sisma della frazione di Giove, che oggi conta 7 famiglie residenti. Lavori di ricostruzione interrotti e case sequestrate per gravi violazioni delle regole antisismiche. Una cifra impossibile da trovare nella casse di Valtopina, tanto che il comune a luglio è stato costretto a dichiarare il predissesto. Ora l'emendamento concede altri quattro mesi per trovare una soluzione. In programma incontri al ministero dell'Interno per accedere al Fondo per il riequilibrio, mentre i legali lavorano per un accordo con la controparte in cambio della rinuncia a ricorrere in appello.

Nel servizio di Elisa Marioni, l'intervista al sindaco Gabriele Coccia