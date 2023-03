Caso Suarez, la testimonianza della Guardia di finanza

Riparte dalla genesi dell'inchiesta il processo per il caso del presunto esame farsa sostenuto da Luis Suarez all'Università per stranieri di Perugia nel settembre 2020, che vede imputati per falso e rivelazione di segreto d'ufficio gli ex vertici dell'ateneo e la professoressa che preparò il bomber uruguaiano. I primi testimoni ad essere ascoltati in aula sono gli operatori della Guardia di finanza che per primi condussero le indagini sulle prove sostenute dal calciatore in procinto, all'epoca dei fatti, di essere acquistato dalla Juventus.

L'indagine, raccontano ripercorrendone i primi passaggi, partì nell'ambito di un'altra inchiesta: quella sui presunti concorsi irregolari all'UniStra, per l'assunzione di professori e ricercatori, nata dalla denuncia dell'ex direttore generale, Cristiano Nicoletti, nei confronti del suo successore Simone Olivieri. Fu nel corso delle intercettazioni telefoniche, ha raccontato il luogotenente Stefano Bianconi, che emerse chiaramente l'intenzione dell'ateneo di "produrre documenti falsi a vantaggio di Suarez", affinché potesse conseguire la certificazione B1 di italiano, necessaria per ottenere la cittadinanza italiana. Requisito, questo, fondamentale per il suo passaggio alla Juventus. "Sembrava si stesse organizzando una procedura ad hoc affinché il calciatore venisse agevolato nel sostenere l'esame e nella conoscenza degli argomenti", ha affermato il teste confermando la tesi dell'accusa rappresentata dai pm Paolo Abbritti e Giancarlo Mocetti. Si torna in aula il 12 aprile. Nella lista dei testimoni ci sono anche l'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e il dirigente bianconero Federico Cherubini.

Servizio di Elisa Marioni