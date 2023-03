La stilista di Monica Bellucci

Era il 1983 e Monica Bellucci, non ancora ventenne, era ancora una bellissima sconosciuta ragazza di San Giustino, piccolo paese nel Tifernate, che si approcciava alle passerelle. A vestirla per la sua prima vera sfilata di moda è stata la stilista Pina Alberti, oggi 87 anni. Da 40 anni maestra di eleganza di Città di Castello, con il suo atelier in centro storico

Servizio di Elisa Marioni con intervista alla stilista Pina Alberti.