Il cacciatore di libri

Non troverete ebook reader o tablet nella libreria di Gianluca Fioravanti: la tecnologia c'è, ma il minimo indispensabile per gestire la merce: che è rigorosamente stampata su carta. La scelta di aprire un'attività come quella del libraio, in pieno centro storico, è stata una scelta coraggiosa, ma vincente.

Un'attività più dura di quanto si pensi: la vendita "al dettaglio" rappresenta solo la punta dell'iceberg. Come qualunque altra attività, anche questa ha dovuto affrontare il periodo del lockdown: in quanto libreria, è rimasta chiusa poco meno di due mesi, ma le difficoltà non sono mancate. Un periodo che ha costretto le persone a cercare attività indoor: e se molti hanno iniziato ad appassionarsi alla lettura, il merito è anche di chi sa ben consigliare.

Servizio di Lorenzo Materazzini, montaggio di Simone Pelliccia