Le previsioni per oggi

La pressione atmosferica è in aumento infatti oggi e nei prossimi giorni l’alta pressione in arrivo da ovest tenderà a ristabilire condizioni di tempo stabile e anche a far aumentare le temperature massime su valori miti che tuttavia, per il momento, non si discosteranno molto dalle medie climatiche del periodo. Domenica il tempo potrebbe peggiorare per l’arrivo di una nuova perturbazione, i cui effetti però, attualmente, non sembrano voler essere consistenti. Nel dettaglio della previsione per oggi, oltre alle foschie e ad alcuni banchi di nebbia, in rapido dissolvimento, questa mattina abbiamo un cielo prevalentemente poco nuvoloso.

La giornata trascorrerà con transiti di velature e sottili stratificazioni, a tratti un po’ più spesse, ma innocue. Le temperature massime oggi saranno quasi stazionarie, con possibilità per locali aumenti, con venti da deboli a moderati nord-orientali, in attenuazione dalla sera. Quella di domani sarà una bella giornata di bel tempo con foschie al mattino su valli e pianure, poi cielo sereno con solo qualche sottile velatura. Le temperature minime del mattino saranno piuttosto basse, mentre le massime del giorno aumenteranno. I venti saranno deboli orientali in ulteriore attenuazione.