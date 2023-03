Miglioramento di inizio primavera

In questo primo giorno di primavera assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche e anche ad un rialzo termico, infatti la perturbazione che ci ha interessato ieri si sta allontanando verso sudest, con della nuvolosità residua che tendente ad attenuarsi ulteriormente. Oggi e per diversi giorni l’alta pressione tornerà ad affacciarsi sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo, opponendosi alle perturbazioni atlantiche che sfileranno più a nord, interessandoci solo marginalmente con della nuvolosità, ma senza o con scarsi ed effetti. Questa mattina abbiamo un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, specie sul settore appenninico, con tendenza ad ulteriore attenuazione della nuvolosità. Questa sera sottili velature in arrivo da ovest. Le temperature di oggi aumenteranno anche sensibilmente, con venti deboli nord-orientali, con qualche raffica moderata. Domani mattina cielo parzialmente nuvoloso con stratificazioni nuvolose per il transito della coda di una perturbazione. Tendenza a schiarite dal pomeriggio. Le temperature minime diminuiranno, le massime aumenteranno su valori miti, prossime ai 20 gradi in pianura, poco inferiori in collina, con venti prevalentemente deboli dai quadranti occidentali.