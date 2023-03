Le previsioni del tempo

Un impulso instabile nella notte ha interessato anche l’Umbria con precipitazioni sparse soprattutto i settori centro-meridionali. Attualmente è in atto un miglioramento in un contesto comunque nuvoloso con rischio ancora per qualche sporadico piovasco. Un secondo impulso instabile più intenso ci raggiungerà tra domani sera e venerdì, con piogge più consistenti sull’Umbria. Le temperature aumenteranno con valori miti per la stagione, anche se la nuvolosità ne limiterà un po’ la percezione. Nel dettaglio questa mattina abbiamo un cielo in generale molto nuvoloso sulla nostra regione, con piogge sparse prevalentemente sull’Umbria centro-meridionale, che tenderanno ad attenuarsi nelle prossime ore. Nel prosieguo di giornata il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso e non sono da escludere ancora degli isolati rovesci o piovaschi sul sud della regione e sull’Appennino. Le temperature massime aumenteranno, con venti da moderati a forti meridionali, specie sui rilievi appenninici con raffiche di burrasca. Nella notte e domani mattina possibili piogge sull’Umbria centrale, poi cielo da nuvoloso a coperto, specie in serata quando tenderà a peggiorare di nuovo da ovest. Le temperature aumenteranno ancora, con venti moderati da sudovest.