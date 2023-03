Prime velature in vista del peggioramento

Dopo una domenica con tanto sole e temperature primaverili, oggi avremo i primi segni di un cambiamento con velature e stratificazioni, poi domani tempo in peggioramento per l'arrivo da ovest di una perturbazione atlantica. Tra domani e giovedì l’ingresso di venti settentrionali, con aria fredda di origine artico marittima, farà scendere le temperature anche sensibilmente. Questa mattina il cielo si presenta poco nuvoloso. In giornata assisteremo al transito di innocue formazioni nuvolose alte e stratiformi, tendenti ad aumentare. Le temperature saranno quasi stazionarie sui settori meridionali mentre tenderanno ad aumentare sul resto dell’Umbria. Infatti i venti orientali, che ieri soffiando fino a moderati avevano limitato l’aumento termico sulle aree maggiormente esposte, oggi lasceranno il posto alle miti correnti meridionali moderate che tenderanno a rinforzare. Domani mattina nuvolosità in aumento da ovest da dove, nella seconda parte della mattinata, arriveranno anche le prime piogge, poi in trasferimento verso sud-est con possibili temporali. Miglioramento dalla sera. Le temperature diminuiranno, con venti meridionali fino a forti, poi occidentali o nordoccidentali dal pomeriggio.