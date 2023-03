Le previsioni per il fine settimana

Tempo in ulteriore peggioramento per il transito di una veloce perturbazione atlantica, più organizzata e produttiva delle precedenti, ovviamente in termini di precipitazioni. Tenderà poi a migliorare nel fine settimana. Oggi, abbiamo un’allerta gialla sull'Umbria orientale per rischio temporali, rischio anche idrogeologico sulla Valnerina. Questa mattina il cielo è molto nuvoloso con precipitazioni isolate, prevalentemente sui settori centro-meridionali, che nelle prossime si intensificheranno un po’ su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o di temporale. Nel primo pomeriggio tempo ancora debolmente instabile, con fenomeni sparsi. Tendenza a miglioramento a partire da ovest nel prosieguo del pomeriggio. Le temperature massime diminuiranno, con venti fino a forti meridionali, poi occidentali nella seconda parte della giornata. Domani cielo inizialmente molto nuvoloso, poi nuvolosità più irregolare e rischio per isolati piovaschi. Temperature stazionarie o in lieve calo, venti moderati meridionali. Per domenica cielo poco nuvoloso, temperature in lieve aumento e venti moderati orientali.