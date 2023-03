VUS: igiene urbana promossa, indietro la differenziata

L'88 per cento degli utenti folignati, spoletini e degli altri 20 comuni dell'ambito territoriale di Vus è soddisfatto del servizio di igiene urbana. Il voto medio espresso dagli 800 intervistati nell'indagine indipendente commissionata dall'azienda è 7,2 su dieci.

L'80 percento dichiara di preferire la raccolta porta a porta dei rifiuti a quella in strada. Vus sta portando a compimento la riorganizzazione del servizio porta a porta, già introdotta a Foligno e Spoleto, in altri 10 comuni dove entro l'anno la frazione organica sarà raccolta a domicilio. 48 le nuove assunzioni di addetti. Resta la fine del 2024 l'orizzonte temporale entro il quale centrare l'obiettivo del 70 per cento di differenziata, ancora distante in questo territorio con il dato più basso della regione. Per i comuni della Valnerina, dove non si prevede raccolta porta a porta, resta il progetto di installare isole meccanizzate di conferimento.

Nel servizio di Riccardo Milletti, intervista a Marco Ranieri, direttore generale Valle Umbria Servizi. Montaggio di Renzo Matteucci.