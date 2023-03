Crediti della sanità e "dopo di noi" in Consiglio

E' la prima seduta del consiglio regionale con un rappresentante di Italia Viva. L'ormai ex civico Andrea Fora, ha annunciato l'adesione al partito di Matteo Renzi. La mattinata è dedicata al question time con interrogazioni rivolte all'assessore alla sanità Coletto. La consigliera Peppucci, Forza Italia, chiede conto della macchinosa applicazione della legge sul “dopo di noi”, con i fondi per le famiglie di disabili gravi spesso bloccati dalla mancata rendicontazione delle regioni. "All'Umbria sono stati assegnati 4,6 milioni nel periodo 2016-2020 - ricorda Coletto. Ma le ultime annualità sono state sbloccate solo a fine 2022. Al momento abbiamo rendicontato spese per 2,7 milioni. Il consigliere leghista Mancini solleva invece la questione del credito da oltre 2 milioni che l'ospedale di Perugia vanta nei confronti dell'associazione trapianto di midollo osseo per una serie di prestazioni effettuate, in virtù di una convenzione del 2016, su pazienti venezuelani. L'assessore conferma l'esistenza del credito e spiega che la riscossione è stata affidata dall'ospedale a un professionista. Si parla anche di politiche attive per le donne. Il consigliere Bori, Partito Democratico, chiede alla Regione di attivarsi per salvare la Casa delle donne di Terni, spazio che rischia di essere assegnato, in virtù di un nuovo bando, ad altre destinazioni. “Siamo pronti ad aprire un tavolo sulla questione”, risponde Coletto. Si parla anche di infrastrutture con l'assessore Melasecche che, rispondendo al consigliere del pd Bettarelli, annuncia che per la demolizione del cavalcavia sulla e45 semidistrutto da un mezzo pesante lo scorso 31 gennaio e la conseguente riapertura dello svincolo di promano in direzione sud, da parte di Anas, occorrerà aspettare almeno un mese.

di Riccardo Milletti