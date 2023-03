Terremoto di Pierantonio, 350 milioni di danni

Appena inviata la relazione per il Dipartimento nazionale di protezione civile, sulla quale sarà imbastita l'istruttoria per la richiesta dello stato di emergenza.

I danni nel cratere ammontano a 350 milioni. Gli sfollati sono 669 (241 nel comune di Perugia e 428 in quello di Umbertide). Gli immobili inagibili con danni gravi 135 (32 nel comune di Perugia e 103 in quello di Umbertide). Gli immobili inagibili con danni lievi 103 (41 nel Comune di Perugia e 62 in quello di Umbertide). "Entro una decina di giorni - dice il direttore della protezione civile regionale Nodessi Proietti - il governo deciderà se concedere lo stato di emergenza. Se avremo le risorse necessarie, potremo ricostruire tutto in 3-4 anni".

Nel servizio di Riccardo Milletti, la voce della dirigente del 1° circolo didattico di Umbertide Silvia Reali