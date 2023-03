Chiesto lo stato di emergenza

La parola ora spetta al governo. Sul tavolo del dipartimento nazionale e del ministro con delega alla protezione civile Nello Musumeci è arrivata la relazione che accompagna la richiesta dello stato di emergenza per le frazioni umbertidesi e perugine colpite dal terremoto del 9 marzo. La conta dei danni ammonta a 350 milioni. Una cifra che comprende 330 milioni per la ricostruzione e una stima di 20 milioni per vari capitoli di spesa: contributo di autonoma sistemazione per gli sfollati, ripristino della funzionalità delle scuole inagibili, delocalizzazione delle attività produttive costrette a chiudere e ristrutturazione di chiese e cimiteri.

“Misure necessarie nell'immediato per garantire la ricostruzione e scongiurare lo spopolamento delle zone colpite” scrive la regione Umbria nella relazione.

A parlare sono anche i numeri di questa emergenza al termine di una settimana di sopralluoghi: 669 sfollati (428 fra Pierantonio e Pian D'Assino, nel comune di Umbertide e 241 nelle frazioni perugine di Sant'Orfeto e Rancolfo), 238 immobili inagibili, 135 dei quali con danni gravi.

La ricostruzione sarà una sfida impegnativa ma - dice il direttore generale della protezione civile Stefano Nodessi Proietti - con gli strumenti giusti possiamo farcela in 3-4 anni.

Servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Federico Fortunelli