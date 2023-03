Un aiuto per chi soffre di disturbi alimentari

Città Giardino, comunità terapeutico riabilitativa a Terni si occupa dei disturbi del comportamento alimentare. “Fame d'Amore, guarda intorno a te”, è l'iniziativa organizzata dalla consulta giovanile del comune per sensibilizzare ragazzi e ragazze, spesso alle prese con un rapporto distorto col cibo. Per quello che riguarda Usl Umbria2, ci sono ambulatori dedicati. I disturbi in crescita, l'età sempre più giovane, modelli sbagliati, problemi che diventano cronici. Nella comunità Città Giardino di Terni è un lavoro di equipe. Tanti gli studenti e le studentesse intervenute a una giornata di informazione importante.

Servizio di Giulia Monaldi. Con le interviste al professor Augusto Pasini, neuropsichiatra Usl Umbria2, Lorella Panarese, resp. clinico comunità Città Giardino, Monia Santini presidente Consulta giovanile.