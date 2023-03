Sisma, un rilevatore per capire quanto un edificio è danneggiato

In poche ore è possibile, attraverso il dispositivo installato su un edificio, conoscere le oscillazioni provocate da un sisma. Evento che non si può prevedere, ma attraverso il sistema Manini Connect si può interpretare, conoscendo velocemente gli effetti di una scossa di terremoto provocati su un prefabbricato in calcestruzzo o su un immobile. Sono sensori inseriti nella struttura che rilevano le oscillazioni causate da una scossa e di conseguenza valutano il livello di sicurezza residua. E' la diagnostica post sisma, importante prima di decidere se rientrare in un edificio. Il sistema è attivo su 50 edifici in Italia, 5 in Umbria, di cui uno proprio nella zona di Umbertide.

L'idea è nata dopo il 2012, quando in Emilia si verificò il sisma.

Nel servizio di Giulia Monaldi, con il montaggio di Simone Pelliccia, le interviste agli ingegneri Manuel Boccolini, amministratore delegato Manini Prefabbricati, e Salvatore Romano, Responsabile Manini Service