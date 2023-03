Perugia fa il pieno di turisti nel week end

Italiano, proveniente per lo più da regioni limitrofe o dalla stessa Umbria, interessato alla cultura, che sia riferita al patrimonio artistico o a quello enogastronomico. E' la fotografia del turista che, nei week end di fine inverno e inizio primavera, ha scelto Perugia come destinazione. A fare da traino gli eventi della stagione, a partire dalla grande mostra sul Perugino alla Galleria Nazionale dell'Umbria, che sta facendo registrare lunghe code nei fine settimana, fino alle kermesse come Eurochocolate spring. La versione primaverile della festa del cioccolato piace perché accessibile dal centro ai Giardini del Frontone e punta a raggiungere i 20mila visitatori da qui al 2 aprile. L'andamento positivo del turismo è confermato da Federalberghi; nei week end nel capoluogo umbro l'occupazione è al 45, 50 per cento, scende un po' a metà settimana, dove si attesta tra il 30 e il 40 per cento. Ancora presto per fare previsioni sulla Pasqua, visto che le prenotazioni sono sempre più a ridosso; tuttavia, secondo una prima stima saranno occupate tra l'80 e l'85 per cento delle strutture. Sono già buone, invece, le presenze confermate in città per il festival internazionale del giornalismo, al via il prossimo 19 aprile.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Giorgio Belli, le voci di alcuni visitatori