Il Perugia torna a vivcere in trasferta

Dopo quasi due mesi di astinenza il Perugia torna a vincere lontano dal Curi. Ed è un successo che vale doppio quello di Cittadella, contro una diretta concorrente nella corsa salvezza. 0-2 il finale del Tombolato, prova di sostanza, carattere e pragmatismo, come nello stile del suo allenatore. Il primo tempo è di sofferenza e di contenimento, con il Citta che colleziona le migliori occasioni. Strepitoso Gori al sesto nello sbarrare la strada a Carriero favorito da un'amnesia della retroguardia biancorossa. Poi il numero uno perugino calcola male i tempi d'uscita e per poco Maestrello di testa non lo punisce. Dopo la mezzora ancora Carriero e Gori protagonisti, la spunta di nuovo quest'ultimo. Ben piu difficile l'unico intervento di tutto il primo tempo del collega Kastrati, sul tentativo ravvicinato di Lisi. Si resta sullo 0-0 giungono segnali che il grifo potrebbe uscire alla distanza. Detto fatto e ad inizio ripresa Di Carmine sblocca il match. Filtrante di Matos magia del grande ex che si gira in un fazzoletto e fulmina Kastrati sul primo palo. Festa grande sotto i tifosi biancorossi presenti al Tombolato, tifosi che un minuto dopo possono ancora esultare: angolo di Lisi e stacco vincente sul primo palo di Casasola., al 20esimo centro tra i cadetti. Uno due terribile e Cittadella al tappeto. Anche se Maestello prova a rivitalizzarlo, saggiando i riflessi di Gori (ancora bravo). Quindi è Carriero, il migliore dei suoi, a provarci con una sventola dal limite di poco a lato e infine Asencio sul secondo palo trova un super Sgarbi, strepitosa la prestazione del difensore varesino, a stoppargli la conclusione. Finisce 2-0 per la squadra di Castori, visti gli altri risultati un successo fondamentale che tiene ancora fuori il Perugia dalla zona playout.

Il servizio di Luca Pisinicca. Montaggio di Giorgio Belli.