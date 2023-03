"Un pareggio che muove la classifica"

Alla luce delle tante assenze, del valore dell'avversario e dell'importanza della partita, era in pratica uno scontro diretto salvezza, il bicchiere biancorosso dopo il penultimo turno infrasettimanale della stagione può essere considerato mezzo pieno. Questo perché il pari del Curi contro il Como non ha inciso negativamente sulla classifica (il grifo mantiene un punto sulla zona playout) e poi perchè è stato lo specchio fedele di un match tosto, combattuto (non a caso con 11 ammoniti) ma privo di grandi emozioni. Pochi giorni per recuperare e domenica è di nuovo campionato. Per il Perugia una trasferta molto insidiosa, quella contro il Sudtirol.