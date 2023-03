La Sir Susa Perugia chiude imbattuta la regular season

Ben 22 vittorie in altrettante partite di Superlega. La regular season bianconera si è chiusa con un percorso netto. Numeri che fanno entrare di diritto la Sir Susa Perugia nella leggenda della pallavolo italiana, esattamente come fece Torino una quarantina di anni fa: la differenza è che allora c'erano due punti per vittoria e non tre come adesso. Ma al di là dei record, contro i rivali storici di Civitanova nell'ultima giornata di regular season con affaccio sui play off - si parte sabato prossimo in casa contro Milano - ha mostrato una squadra che ha totalmente superato la delusione di Coppa Italia.

Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Simone Pelliccia.