Enduro Umbria Circuit, la grande novità delle due ruote

Enduro Umbria Circuit è la grande novità delle due ruote introdotta dal comitato regionale della Federazione ciclistica italiana. E al primo appuntamento, in totale ne sono previsti tre da qui a giugno, subito un grande successo, sia partecipativo che agonistico. Quasi trecento i bikers provenienti da tutto il centro Italia, che hanno dato vita ad un evento dagli alti contenuti di spettacolarità. Discipline separate, bici elettriche e muscolari, partenza dal podio come nel rally, quattro prove speciali. Il percorso si è snodato sulle colline circostanti, fino alla cima di Monteleone per poi ridiscendere. Ad aggiudicarsi il Trofeo Città di Deruta: Luca Ruffini della Raven Team tra gli Elite, Tommy Bianchetti della Ternana bike nella categoria Juniores e James Bondi delle Frecce Rosse nella e-bike.

Ed è partita ufficialmente anche la stagione del cicloturismo, con la terza edizione di una mezzofondo che ha regalato agli oltre 600 partecipanti, cifra record rispetto alle precedenti, paesaggi meravigliosi e scorci mozzafiato, lungo un percorso che si è sviluppato tutto intorno al lago Trasimeno. In totale 69 squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia, ma anche dall'estero. Due i percorsi previsti, uno da 91 km e un altro più corto da 60, con una cronoscalata di 1700 metri di dislivello, tra Sant'Andrea di Sorbello e Preggio, che ha dato anche un tocco di agonismo al raduno cicloturistico. Vero e proprio mattatore della giornata è stato Paolo Corridoni, master 2 della Uc Petrignano, primo assoluto in campo maschile, mentre per le donne ha trionfato Anna Tomassini della Cicloturistica Perugia.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Lorenzo Papi