Vittoria per la Bartoccini

La più bella Bartoccini Fortinfissi di tutta la stagione. Prova superlativa della squadra di coach Bertini che ribalta ogni pronostico e s'impone 3-1 sul Bisonte Firenze, davanti a un pubblico del Pala Barton in delirio.



Il servizio funziona alla grande, 4 ace solo nel primo set dominato 25-15, muro difesa eccellenti, strepitosa la regia di Santos e percentuali. Il capolavoro delle magliette nere nel secondo parziale dove il Bisonte alza il ritmo ma Perugia non molla la presa gioca punto a punto e prevale 27-25 ai vantaggi. Il solito calo nel terzo set permette alle toscane di tornare in partita (25-17 lo score) ma nel quarto la Bartoccini trova in Galkowska 17 punti e in Lazic 21, quest'ultima mvp del match, due cecchine quasi infallibili che trascinano la squadra (25-20 il finale) a un successo che vale mezza salvezza.

Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Luca Ciurnelli.