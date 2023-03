Il Perugia cerca il riscatto

Dopo la cocente sconfitta a Pisa (1-2 con un uomo in più e dopo aver concluso in vantaggio il primo tempo) il Perugia cerca punti per consolidare la posizione fuori dalla zona rossa, e guadagnare ulteriore terreno. Allo stadio Curi arriva il Como, diretta concorrente per la corsa salvezza. I lariani hanno 31 punti, due in più dei biancorossi, che con una vittoria potrebbero fare un buon passo avanti. Fischio d'inizio alle 20:30.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Valeria Giulianelli