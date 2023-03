Umbre a caccia di punti

Ritrovare il successo perché manca ormai da troppe gare, cinque per l'esattezza. E' questo l'imperativo categorico in casa Ternana in vista del match casalingo contro il Benevento, che segna il ritorno di Lucarelli al Liberati, su quella panchina che lo ha visto protagonista quasi ininterrottamente dalla stagione 20-21

Per la sfida al Campani, si gioca alle 15, non sono escluse novità tattiche, come il possibile ritorno alla difesa a 4 (Diakitè e Martella esterni, Sorensen e Mantovani centrali), due mezze punte, Palumbo e Falletti, una punta di movimento Partipilo.



Punti molto pesanti in palio anche per il Perugia, che è di scena, sempre alle 15, al Druso di Bolzano contro la rivelazione del campionato il Sudtirol, in corsa per la promozione diretta, ma i grifoni sono chiamati a superare il mal di trasferta che li ha visti sconfitte in tre delle ultime 4 uscite esterne.

Capitolo formazione. Rientrano Casasola e Kouan, dietro Sgarbi torna titolare, mentre davanti si va verso la coppia Di Carmine Olivieri

servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Carlo Bartolucci